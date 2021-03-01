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Толстой заявил об отсутствии у России союзников в Совете Европы

Ведомости

Россия не имеет союзников в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе в Совете Федерации.

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет – конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы», – сказал Толстой (цитата по ТАСС).

Почвы для сотрудничества с Советом Европы у РФ осталось «крайне мало», ПАСЕ не поддерживает темы, которые Москва предлагает в качестве объединительных. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении РФ будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава. «Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – резюмировал парламентарий.

Ранее Толстой допустил, что Россию могут попытаться исключить из Совета Европы на фоне ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным. Он отметил, что Россия готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации.

Ранее по теме: Толстой допустил исключение России из Совета Европы из-за Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных