Толстой заявил об отсутствии у России союзников в Совете Европы
Россия не имеет союзников в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе в Совете Федерации.
«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет – конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы», – сказал Толстой (цитата по ТАСС).
Почвы для сотрудничества с Советом Европы у РФ осталось «крайне мало», ПАСЕ не поддерживает темы, которые Москва предлагает в качестве объединительных. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении РФ будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава. «Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – резюмировал парламентарий.
Ранее Толстой допустил, что Россию могут попытаться исключить из Совета Европы на фоне ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным. Он отметил, что Россия готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации.