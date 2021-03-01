Толстой заявил об отсутствии у России союзников в Совете Европы

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет – конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы», – сказал Толстой (цитата по ТАСС).