В Совфеде ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от COVID-19
Обвинения США в адрес России о распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса являются проведением недобросовестной конкуренции, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
«Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны», — сказал сенатор.
Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что российская разведка якобы осуществляет кампанию по подрыву уверенности в безопасности вакцины Pfizer и других препаратов, разработанных на Западе. «Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора», — добавил Косачев.
При этом глава комитета Совфеда напомнил и о заявлении председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой».
«А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», — подчеркнул Косачев.
9 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что одна из структур ведомства идентифицировала четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.