В Совфеде ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от COVID-19

«А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», — подчеркнул Косачев.