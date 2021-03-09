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В Совфеде ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам от COVID-19

Ведомости

Обвинения США в адрес России о распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса являются проведением недобросовестной конкуренции, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

«Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны», — сказал сенатор.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что российская разведка якобы осуществляет кампанию по подрыву уверенности в безопасности вакцины Pfizer и других препаратов, разработанных на Западе. «Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора», — добавил Косачев.

При этом глава комитета Совфеда напомнил и о заявлении председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой».

«А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», — подчеркнул Косачев.

9 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что одна из структур ведомства идентифицировала четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.

Ранее по теме: Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по количеству одобривших ее стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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