Politico: Байден «оказался между молотом и наковальней» из-за «Северного потока — 2»
Дипломатическая ситуация вокруг новых санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» остается весьма деликатной, пишет издание Politico.
Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена хочет одновременно помешать окончанию строительства газопровода и улучшить отношения с Германией, которая лоббирует завершение реализации проекта. Кроме того, на Байдена оказывают давление и обе главные политические партии.
«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил изданию высокопоставленный источник в Белом доме.
Ранее в пресс-службе госдепа сообщили, что в феврале в конгресс был направлен доклад, касающийся рестрикций в отношении участников проекта, следующий доклад ожидается в мае.
3 марта группа из 40 американских сенаторов призвали Байдена ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». По мнению авторов, неспособность администрации США ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить Путину взять под контроль поставки газа в Европу и «усилить свое геополитическое влияние». Сенаторы призвали Белый дом исправить ошибку, «быстро и в полной мере» введя санкции против проекта.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.