Politico: Байден «оказался между молотом и наковальней» из-за «Северного потока — 2»

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.