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Politico: Байден «оказался между молотом и наковальней» из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

Дипломатическая ситуация вокруг новых санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» остается весьма деликатной, пишет издание Politico.

Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена хочет одновременно помешать окончанию строительства газопровода и улучшить отношения с Германией, которая лоббирует завершение реализации проекта. Кроме того, на Байдена оказывают давление и обе главные политические партии.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил изданию высокопоставленный источник в Белом доме.

Ранее в пресс-службе госдепа сообщили, что в феврале в конгресс был направлен доклад, касающийся рестрикций в отношении участников проекта, следующий доклад ожидается в мае.

3 марта группа из 40 американских сенаторов призвали Байдена ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». По мнению авторов, неспособность администрации США ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить Путину взять под контроль поставки газа в Европу и «усилить свое геополитическое влияние». Сенаторы призвали Белый дом исправить ошибку, «быстро и в полной мере» введя санкции против проекта.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.

Ранее по теме: Почему ЕС не остановит «Северный поток – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных