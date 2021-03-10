В США намерены продолжить противостоять строительству «Северного потока — 2»

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток — 2"», — сказал он комментируя вопрос, заданный конгрессменами госсекретарю Энтони Блинкену о том, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, которые занимаются строительством газопровода.