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В США намерены продолжить противостоять строительству «Северного потока — 2»

Ведомости

Администрация США сфокусирована на том, что противодействовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс на брифинге.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток — 2"», — сказал он комментируя вопрос, заданный конгрессменами госсекретарю Энтони Блинкену о том, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, которые занимаются строительством газопровода.

Прайс рассказал, что в феврале в Конгресс был направлен доклад, касающийся рестрикций в отношении участников проекта, следующий доклад ожидается в мае. При этом госсекретарь продолжит обсуждение этого вопроса с законодателями 10 марта.

Ранее по теме: Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продлено до сентября. Строительство было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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