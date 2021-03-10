В США намерены продолжить противостоять строительству «Северного потока — 2»
Администрация США сфокусирована на том, что противодействовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс на брифинге.
«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток — 2"», — сказал он комментируя вопрос, заданный конгрессменами госсекретарю Энтони Блинкену о том, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, которые занимаются строительством газопровода.
Прайс рассказал, что в феврале в Конгресс был направлен доклад, касающийся рестрикций в отношении участников проекта, следующий доклад ожидается в мае. При этом госсекретарь продолжит обсуждение этого вопроса с законодателями 10 марта.
Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продлено до сентября. Строительство было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.