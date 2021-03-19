Байден не ответил на вопрос о возможности разговора с Путиным

18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Он напомнил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, именно поэтому такой разговор мог бы быть интересен и для других стран.