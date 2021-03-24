Экс-премьера Украины Азарова заподозрили в госизмене из-за «харьковских соглашений»
Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова заподозрили в госизмене из-за подписания «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ, и ставших, по мнению Киева, одной из причин «оккупации» полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований страны (ГБР).
«ГБР по согласованию с офисом генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору с группой лиц», — говорится в сообщении ведомства. Досудебное расследование ГБР установило, что Азаров, «достоверно понимая отведенную ему роль в совершении преступления», согласуя и визируя правительственные документы на всех стадиях переговоров, способствовал «реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения до его осуществления».
Это, по версии следствия, произошло после того, как содержание и условия соглашения «были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым» Азарову «в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания». «Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующие о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией», — пояснили в ГБР.
Ранее, в январе 2021 г., ГБР заявило о подозрении в совершении государственной измены в связи с подписанием «харьковских соглашений» бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 УК Украины) при том, что он уже осужден по этой статье. В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить голосование Верховной рады по ратификации соглашений. В том же месяце СБУ провела обыски в административных зданиях органов власти, задействованных в подготовке и ратификации договоренностей.
Соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму подписаны Медведевым и Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове и названы «харьковскими». Согласно документу, российский флот, срок базирования которого по предыдущему договору истекал в 2017 г., получил право на пребывание в Крыму еще на 25 лет после этой даты. В обмен на это Россия обязалась снизить цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. Соглашение также предусматривало увеличение арендной платы за пребывание флота на территории Украины с 28 мая 2017 г.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. С переходом Крыма к России «харьковские соглашения» утратили сиду.