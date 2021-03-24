Экс-премьера Украины Азарова заподозрили в госизмене из-за «харьковских соглашений»

Соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму подписаны Медведевым и Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове и названы «харьковскими». Согласно документу, российский флот, срок базирования которого по предыдущему договору истекал в 2017 г., получил право на пребывание в Крыму еще на 25 лет после этой даты. В обмен на это Россия обязалась снизить цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. Соглашение также предусматривало увеличение арендной платы за пребывание флота на территории Украины с 28 мая 2017 г.