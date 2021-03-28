Врио главы Пензенской области подписал указ об отставке регионального правительства
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке правительства региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале областного правительства.
«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области», — говорится в документе.
Мельниченко также поручил продолжать членам правительства исполнять свои обязанности до завершения формирования нового состава правительства.
Мельниченко был назначен врио губернатора в пятницу указом президента России Владимира Путина. Новый временный глава региона с 2017 г. является председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также он представляет в Совфеде Пензенскую область.
Ранее, 23 марта, Путин отправил в отставку губернатора региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Перед этим чиновник был арестован до 20 мая 2021 г. по обвинению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. После увольнения Белозерцева в отставку ушло правительство Пензенской области. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на 19 сентября.