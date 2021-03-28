Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных выборов

Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.