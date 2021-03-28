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Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных выборов

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом он рассказал на встрече с жителями одного из сел Армавирской области.

«В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера», — цитирует его «Sputnik Армения».

Премьер добавил, что если он и его команда получат вновь поддержку народа, то они «продолжат служить с еще большей эффективностью», в противном случае они передадут власть тому, кого выберет народ.

Ранее Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня этого года. До этого момента он будет врио премьер-министра республики.

Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.

Ранее по теме: Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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