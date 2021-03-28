Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом он рассказал на встрече с жителями одного из сел Армавирской области.
«В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера», — цитирует его «Sputnik Армения».
Премьер добавил, что если он и его команда получат вновь поддержку народа, то они «продолжат служить с еще большей эффективностью», в противном случае они передадут власть тому, кого выберет народ.
Ранее Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня этого года. До этого момента он будет врио премьер-министра республики.
Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.