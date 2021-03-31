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Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе и Навальном

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 марта провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы главы государств затронули несколько тем, включая ситуацию на востоке Украины и вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Так, Путин, Макрон и Меркель подтвердили, что именно «минские соглашения» от 2015 г. являются основой для урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Путин подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса, сообщили в Кремле.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 г. в контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении Кремля.

Также главы государств обсудили взаимоотношения России и Европейского союза (ЕС). Путин заявил о готовности к восстановлению «нормального» и «деполитизированного» взаимодействия со странами-участницами ЕС при наличии с их стороны заинтересованности в этом. Кроме того, президент разъяснил коллегам «объективные обстоятельства дела» Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии. Эта тема была поднята Макроном и Меркель.

В ходе переговоров лидеры России, Франции и Германии также обсудили развитие ситуации с пандемией коронавируса в мире, перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, события в Белоруссии, Ливии и Сирии. О проведении видеоконференции ранее 29 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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