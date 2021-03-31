Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе и Навальном

Также главы государств обсудили взаимоотношения России и Европейского союза (ЕС). Путин заявил о готовности к восстановлению «нормального» и «деполитизированного» взаимодействия со странами-участницами ЕС при наличии с их стороны заинтересованности в этом. Кроме того, президент разъяснил коллегам «объективные обстоятельства дела» Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии. Эта тема была поднята Макроном и Меркель.