Украина отвергла проведение встречи «нормандской четверки» без Зеленского

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о начале согласования сроков видеоконференции Путина, Макрона и Меркель. Он уточнил, что в рамках переговоров главы государств обсудят несколько тем, включая ситуацию в Донбассе. Представитель Кремля пояснил при этом, что участие Зеленского в переговорах не планируется, поскольку оно пройдет не в формате «нормандской четверки».