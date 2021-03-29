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Украина отвергла проведение встречи «нормандской четверки» без Зеленского

Ведомости

Решать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, можно только в полном формате «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — сказал он изданию «Европейская правда». «Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — добавил чиновник.

Николенко добавил, что сейчас власти Украины «на фоне обострения обстрелов украинских позиций» прилагают усилия для возобновления переговоров «нормандской четверки» как на уровне глав государств — Владимира Зеленского, президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, так и на уровне их политических советников.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о начале согласования сроков видеоконференции Путина, Макрона и Меркель. Он уточнил, что в рамках переговоров главы государств обсудят несколько тем, включая ситуацию в Донбассе. Представитель Кремля пояснил при этом, что участие Зеленского в переговорах не планируется, поскольку оно пройдет не в формате «нормандской четверки».

Сам Зеленский ранее заявил, что готов переговорить отдельно с каждым лидером «нормандской четверки», если совместная встреча не состоится. Предыдущая прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 г. на территориях одноименных областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже ДНР и ЛНР провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. 

Ранее по теме: Песков сообщил о согласовании переговоров Путина, Макрона и Меркель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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