Украина отвергла проведение встречи «нормандской четверки» без Зеленского
Решать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, можно только в полном формате «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — сказал он изданию «Европейская правда». «Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — добавил чиновник.
Николенко добавил, что сейчас власти Украины «на фоне обострения обстрелов украинских позиций» прилагают усилия для возобновления переговоров «нормандской четверки» как на уровне глав государств — Владимира Зеленского, президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, так и на уровне их политических советников.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о начале согласования сроков видеоконференции Путина, Макрона и Меркель. Он уточнил, что в рамках переговоров главы государств обсудят несколько тем, включая ситуацию в Донбассе. Представитель Кремля пояснил при этом, что участие Зеленского в переговорах не планируется, поскольку оно пройдет не в формате «нормандской четверки».
Сам Зеленский ранее заявил, что готов переговорить отдельно с каждым лидером «нормандской четверки», если совместная встреча не состоится. Предыдущая прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 г. на территориях одноименных областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже ДНР и ЛНР провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования.