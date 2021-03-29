Песков сообщил о согласовании переговоров Путина, Макрона и Меркель

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. По его словам, на конференции будут обсуждаться несколько тем, в том числе ситуация в Донбассе. Участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии не планируется, так как оно пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил он.