Песков сообщил о согласовании переговоров Путина, Макрона и Меркель
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о согласовании конференции с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. По его словам, на конференции будут обсуждаться несколько тем, в том числе ситуация в Донбассе. Участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии не планируется, так как оно пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил он.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» — Путиным, Макроном и Меркель — если совместная встреча не состоится. Предыдущая такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования.