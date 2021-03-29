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Песков сообщил о согласовании переговоров Путина, Макрона и Меркель

Ведомости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о согласовании конференции с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.  

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. По его словам, на конференции будут обсуждаться несколько тем, в том числе ситуация в Донбассе. Участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии не планируется, так как оно пройдет не в формате «нормандской четверки», объяснил он.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» — Путиным, Макроном и Меркель — если совместная встреча не состоится. Предыдущая такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. 

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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