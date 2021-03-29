Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует беседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», — сказал он (цитата по ТАСС).
9 марта Зеленский заявил о намерении встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» — главами Германии, Франции и России, если их совместная встреча не состоится. Кроме того, 25 декабря 2020 г. президент Украины сообщил о готовности позвонить Путину, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.
23 сентября в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny Зеленский признался, что хотел бы, чтобы диалог между ним и Путиным был более эффективным. Он добавил, что между Украиной и Россией сохраняются «сложные отношения» из-за продолжающейся седьмой год войны на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 г.
Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.