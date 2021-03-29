Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским

9 марта Зеленский заявил о намерении встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» — главами Германии, Франции и России, если их совместная встреча не состоится. Кроме того, 25 декабря 2020 г. президент Украины сообщил о готовности позвонить Путину, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.