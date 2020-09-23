Зеленский заявил о желании более эффективно общаться с Путиным

В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что у них с Путиным есть разные форматы общения – Нормандский четырехсторонний и двусторонний. При этом он добавил, что между Украиной и Россией сохраняются «сложные отношения» из-за продолжающейся седьмой год войны на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 г.