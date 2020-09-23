Зеленский заявил о желании более эффективно общаться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы диалог между ним и российским лидером Владимиром Путиным был более эффективным. Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
«Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», – приводит слова Зеленского его офис.
Зеленский рассказал, что последний раз общался с Путиным 26 июля – перед прекращением огня в Донбассе, которое официально вступило в силу в 00:01 27 июля. Договоренности о перемирии между их странами главы государств достигли во время нормандского саммита в декабре прошлого года.
В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что у них с Путиным есть разные форматы общения – Нормандский четырехсторонний и двусторонний. При этом он добавил, что между Украиной и Россией сохраняются «сложные отношения» из-за продолжающейся седьмой год войны на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 г.