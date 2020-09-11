У России и Украины может быть секретная дорожная карта нормализации отношений

У России и Украины может быть секретная дорожная карта нормализации отношенийОб этом заявил бывший глава офиса президента Украины
Бывший глава офиса президента Украины (ОП; аналог администрации президента России) Андрей Богдан утверждает, что президент Владимир Зеленский не имеет представления о будущем страны. Это и ряд других громких заявлений Богдан, ранее – главный соратник Зеленского и вдохновитель его президентской кампании, сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, вышедшем поздно вечером 9 сентября. После этого интервью Богдан покинул Украину и 10 сентября сообщил, что находится в Румынии.
По мнению Богдана, много вреда Зеленскому приносит его собственное окружение, в том числе и нынешний глава ОП Андрей Ермак. «Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они сделали из него какого-то Брежнева», – говорит политик. Ермак, по его словам, не допускает до президента посетителей с плохими новостями. При этом бывший соратник Зеленского утверждает, что Ермак неоднократно обедал с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Также, по словам Богдана, у Ермака есть тайное соглашение с россиянами. Сам политик этого документа не видел, но утверждает, что в нем 12 или 13 пунктов, о которых знают все спецслужбы. «Это какой-то алгоритм действий. Вы нам корабли – мы вам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение», – заявил Богдан. Одним из условий этого документа он называет увольнение всех прозападных политиков. Богдан уверен, что Зеленскому нужно сменить политический курс и провести конституционную реформу, превратить Украину в парламентскую республику. По словам бывшего главы ОП, своей главной задачи – мира – Зеленский не добьется. Обеспечить экономический рост страны президенту тоже не удастся.
При этом очередной шаг по деэскалации конфликта в Донбассе – запланированная на 10 сентября совместная инспекция войск Украины и ДНР в районе Шумы под Горловкой была сорвана. Сама же инициатива подверглась жесткой критике со стороны экс-секретаря Совета национальной безопасности обороны Александра Турчинова, который назвал политику Зеленского по Донбассу «ползучей капитуляцией».
Настроение Богдана понятно: он архитектор нынешнего украинского политического режима, именно он уговорил Зеленского баллотироваться на пост президента и был автором идеи досрочных парламентских выборов, в результате которых возникло «монобольшинство», а теперь он вне власти, объясняет украинский политолог Вадим Карасев.
Появление интервью именно сейчас Карасев связывает с двумя причинами – приближением местных выборов и историей с 33 россиянами, задержанными в Белоруссии накануне президентских выборов. Радикальные силы на Украине обвиняют Зеленского в измене, звучат слова «расследование» и «импичмент» после появления информации о передаче российской стороне из ОП Украины сведений о спецоперации американских и украинских спецслужб, в результате которой россияне были задержаны в Белоруссии. «Ряд эпизодов интервью [Богдана] где косвенно, где и прямо играют на эту версию», – отмечает Карасев.
Но на данном этапе ситуация нетрагична для Зеленского, считает эксперт: «Пока есть «олигархический консенсус» относительно его пребывания у власти. Он лидер электоральных рейтингов, и пока популярной альтернативы ему нет. Ну и партия «Слуга народа» тоже пока на 1-м месте. Но все может поменяться после местных выборов». Осенью Украина может столкнуться с новой волной коронавируса и энергетическими проблемами, описывает риски Карасев.
Комментируя слова Богдана о существовании негласных договоренностей между Зеленским и Путиным, а также между Ермаком и российской стороной о взаимных уступках, Карасев предположил, что Богдан мог не совсем верно передать их суть. Но если договоренности и есть, то они носят именно такой характер – нормализации отношений, согласен политолог: «Для этого Зеленского и избрали». Информация о существовании таких договоренностей против Зеленского не сыграет, считает Карасев.
«Ведомости» направили пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть существование непубличных договоренностей между президентами России и Украины.