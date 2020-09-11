У России и Украины может быть секретная дорожная карта нормализации отношений

Также, по словам Богдана, у Ермака есть тайное соглашение с россиянами. Сам политик этого документа не видел, но утверждает, что в нем 12 или 13 пунктов, о которых знают все спецслужбы. «Это какой-то алгоритм действий. Вы нам корабли – мы вам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение», – заявил Богдан. Одним из условий этого документа он называет увольнение всех прозападных политиков. Богдан уверен, что Зеленскому нужно сменить политический курс и провести конституционную реформу, превратить Украину в парламентскую республику. По словам бывшего главы ОП, своей главной задачи – мира – Зеленский не добьется. Обеспечить экономический рост страны президенту тоже не удастся.