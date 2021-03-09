Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится, передает «Униан».
«Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам – не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки"», — сказал Зеленский на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм». По его словам, «нормандская» встреча готовится, «она должна быть».
Ранее, 25 декабря 2020 г., Зеленский сообщил о своей готовности позвонить президенту России, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.
Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.