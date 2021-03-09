Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным, Макроном и Меркель

Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.