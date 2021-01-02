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В офисе Зеленского перечислили главные задачи по Донбассу в 2021 году

Ведомости

Киев намерен в 2021 г. провести встречу в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил замглавы администрации президента страны Игорь Жовква в своей статье для ZN.ua.

«В 2021 г. мы ставим цель провести следующий саммит в Нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Германии и Франции.

Среди тактических задач по урегулированию конфликта в Донбассе Жовква выделил сохранение текущего перемирия, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках и др.

По его словам, Киев намерен продолжить работу по усилению международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.

«Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и в дальнейшем будет успешно работать», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Киевом, но не видит политической воли к этому президента Украины Владимира Зеленского.

25 декабря Зеленский сообщил о своей готовности позвонить президенту России, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.

Ранее по теме: В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных