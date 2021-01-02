В офисе Зеленского перечислили главные задачи по Донбассу в 2021 году
Киев намерен в 2021 г. провести встречу в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил замглавы администрации президента страны Игорь Жовква в своей статье для ZN.ua.
«В 2021 г. мы ставим цель провести следующий саммит в Нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях», — рассказал он.
Чиновник также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Германии и Франции.
Среди тактических задач по урегулированию конфликта в Донбассе Жовква выделил сохранение текущего перемирия, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках и др.
По его словам, Киев намерен продолжить работу по усилению международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.
«Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и в дальнейшем будет успешно работать», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Киевом, но не видит политической воли к этому президента Украины Владимира Зеленского.
25 декабря Зеленский сообщил о своей готовности позвонить президенту России, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.