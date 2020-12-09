В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Для подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима «субстанция», ей может быть только выполнение парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», — сказал журналистам представитель Кремля.
Он подчеркнул, такой работой занимаются помощники лидеров.
«Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции», — сказал Песков, добавив, что «субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей».
«В этом плане ситуация тяжелая», — отметил он.
В контексте следующей возможной встречи глав государств «нормандской четверки», в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция, Песков подчеркнул, что лидеры стран понимают необходимость «двигаться дальше» и отдают себе отчет в причине существующего простоя.
«Причиной является, как мы все знаем, невыполнение парижских договоренностей, в этой ситуации невыполнения как раз [президент РФ Владимир] Путин и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников с тем, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации», — пояснил представитель Кремля.
Телефонный разговор лидеров России и Германии состоялся 7 декабря.