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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Для подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима «субстанция», ей может быть только выполнение парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», — сказал журналистам представитель Кремля.

Он подчеркнул, такой работой занимаются помощники лидеров.

«Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции», — сказал Песков, добавив, что «субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей».

«В этом плане ситуация тяжелая», — отметил он.

В контексте следующей возможной встречи глав государств «нормандской четверки», в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция, Песков подчеркнул, что лидеры стран понимают необходимость «двигаться дальше» и отдают себе отчет в причине существующего простоя.

«Причиной является, как мы все знаем, невыполнение парижских договоренностей, в этой ситуации невыполнения как раз [президент РФ Владимир] Путин и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников с тем, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации», — пояснил представитель Кремля.

Телефонный разговор лидеров России и Германии состоялся 7 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных