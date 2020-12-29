В Кремле заявили о заинтересованности в нормализации отношений с Украиной

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», — сказал Песков журналистам.