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В Кремле заявили о заинтересованности в нормализации отношений с Украиной

Ведомости

Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, но не видит политической воли к этому президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, для встречи глав государств «как минимум, должны созреть предпосылки».

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«Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о том, разделяет ли он мнение журналиста Владимира Соловьева о недостойном поведении главы украинского государства, которое он озвучил в эфире телеканала «Россия 1» во время интервью пресс-секретаря российского президента. По словам Пескова, Соловьев не формулирует внешнюю политику страны.

«Если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные формулировки. Владимир Соловьев — он волен задавать вопросы и формулировать так, как угодно, как он хочет, он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом», — сказал представитель Кремля.

25 декабря Зеленский заявил о своей готовности позвонить президенту России, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных