В Кремле заявили о заинтересованности в нормализации отношений с Украиной
Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, но не видит политической воли к этому президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, для встречи глав государств «как минимум, должны созреть предпосылки».
«Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Кроме того, Песков ответил на вопрос о том, разделяет ли он мнение журналиста Владимира Соловьева о недостойном поведении главы украинского государства, которое он озвучил в эфире телеканала «Россия 1» во время интервью пресс-секретаря российского президента. По словам Пескова, Соловьев не формулирует внешнюю политику страны.
«Если вы обратили внимание, я же не использовал какие-то подобные формулировки. Владимир Соловьев — он волен задавать вопросы и формулировать так, как угодно, как он хочет, он журналист. Но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Вы знаете, что она формулируется президентом», — сказал представитель Кремля.
25 декабря Зеленский заявил о своей готовности позвонить президенту России, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Он также добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между главами государств.