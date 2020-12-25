Зеленский заявил о готовности позвонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить президенту России Владимиру Путину, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию «Фокус».
«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (с Путиным. — Ведомости) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между президентами. Зеленский добавил, что некоторые вопросы не обсуждаются в нормандском формате: вопрос заложников в России или в Крыму, вопрос Крыма. «Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что может позвонить Путину: «Он точно со мной пообщается».
Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.