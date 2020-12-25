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Зеленский заявил о готовности позвонить Путину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить президенту России Владимиру Путину, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию «Фокус». 

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (с Путиным. — Ведомости) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между президентами. Зеленский добавил, что некоторые вопросы не обсуждаются в нормандском формате: вопрос заложников в России или в Крыму, вопрос Крыма. «Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что может позвонить Путину: «Он точно со мной пообщается». 

Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». В сентябре 2020 г. Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась.

Ранее по теме: В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных