Зеленский заявил о готовности позвонить Путину

Президент Украины добавил, что диалог между странами должен проходить и в нормандском формате, и напрямую между президентами. Зеленский добавил, что некоторые вопросы не обсуждаются в нормандском формате: вопрос заложников в России или в Крыму, вопрос Крыма. «Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что может позвонить Путину: «Он точно со мной пообщается».