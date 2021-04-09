Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

«Президент очень трезво смотрит на две вещи», — сказал Блинкен. Байден должен «призвать Россию к ответу за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», будучи открытым для «областей, в которых это может быть в наших общих интересах работать с Россией». Блинкен назвал такой подход к России прагматичным.