Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
Президент США Джо Байден придерживается «прагматичного подхода» по отношению к России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Колумнист Washington Post Дэвид Игнатус приводит цитаты из его интервью.
«Президент очень трезво смотрит на две вещи», — сказал Блинкен. Байден должен «призвать Россию к ответу за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», будучи открытым для «областей, в которых это может быть в наших общих интересах работать с Россией». Блинкен назвал такой подход к России прагматичным.
Блинкен назвал такой подход к России прагматичным. Он обеспокоен» решением российских властей перебросить войска к границе с Украиной. В Госдепе опасаются, что это попытка спровоцировать власти Украины и проверить Вашингтон и что она может перерасти во что-то более опасное.
7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.