Толстой обвинил ПАСЕ в сохранении антироссийской позиции

Ранее он заявил, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ. Почвы для сотрудничества с Советом Европы у РФ осталось «крайне мало», ПАСЕ не поддерживает темы, которые Москва предлагает в качестве объединительных. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении РФ будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава, подчеркивал Толстой.