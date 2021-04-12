Толстой обвинил ПАСЕ в сохранении антироссийской позиции
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в основном сохраняет антироссийскую позицию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
«К сожалению, ПАСЕ в большинстве своем продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию», – сказал Толстой (цитата по «РИА Новости»). По его словам, на площадке ассамблеи «по-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой». Это касается и крымских татар, и так называемых проблем политзаключенных в России, и основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Сама постановка вопроса для нас неприемлема, мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения», – подчеркнул он. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции и желанием депутатов и сенаторов присутствовать на оглашении президентом России послания Федеральному собранию, добавил Толстой.
Ранее он заявил, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ. Почвы для сотрудничества с Советом Европы у РФ осталось «крайне мало», ПАСЕ не поддерживает темы, которые Москва предлагает в качестве объединительных. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении РФ будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава, подчеркивал Толстой.