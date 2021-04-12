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Толстой обвинил ПАСЕ в сохранении антироссийской позиции

Ведомости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в основном сохраняет антироссийскую позицию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«К сожалению, ПАСЕ в большинстве своем продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию», – сказал Толстой (цитата по «РИА Новости»). По его словам, на площадке ассамблеи «по-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой». Это касается и крымских татар, и так называемых проблем политзаключенных в России, и основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«Сама постановка вопроса для нас неприемлема, мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения», – подчеркнул он. Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции и желанием депутатов и сенаторов присутствовать на оглашении президентом России послания Федеральному собранию, добавил Толстой.

Ранее он заявил, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ. Почвы для сотрудничества с Советом Европы у РФ осталось «крайне мало», ПАСЕ не поддерживает темы, которые Москва предлагает в качестве объединительных. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее и быть готовой покинуть ее, если в отношении РФ будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава, подчеркивал Толстой.

Ранее по теме: Толстой заявил об отсутствии у России союзников в Совете Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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