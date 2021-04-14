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В МИД рассказали о действиях в случае отключения SWIFT

Ведомости

В случае отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT в рамках санкций США Россия задействует «друге системы». Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, передает «РИА Новостям».

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать [другие системы]», — сказал Панкин. В начале апреля в МИДе уже допускали, что альтернатива системе межбанковских переводов может быть создана России «на другой технологической основе».

В Кремле также заявляли, что принимают во внимание возможное отключение от SWIFT в случае новых санкций США. Более того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что Россия уже создала свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае такого отключения.

Накануне CNN сообщал со ссылкой на источники, что в Белом доме обсуждают возможное влияние готовящихся новых санкций против Москвы на ситуацию вокруг Украины. В администрации президента Джо Байдена оценивают, насколько новые ограничения могут усилить эскалацию в Донбассе, которая усиливается с февраля текущего года.

Вашингтон и Киев обвиняют Россию в концентрации войск на восточной границе Украины. В Москве отрицают, что российские подразделения представляют угрозу соседним государствам, однако заявляют о готовности защитить русскоязычное население Донбасса вооруженной силой.

SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. К ней подключены около 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 странах мира.

Ранее по теме: В МИД не исключили появление в России альтернативы SWIFT
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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