В МИД рассказали о действиях в случае отключения SWIFT
В случае отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT в рамках санкций США Россия задействует «друге системы». Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, передает «РИА Новостям».
«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать [другие системы]», — сказал Панкин. В начале апреля в МИДе уже допускали, что альтернатива системе межбанковских переводов может быть создана России «на другой технологической основе».
В Кремле также заявляли, что принимают во внимание возможное отключение от SWIFT в случае новых санкций США. Более того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что Россия уже создала свою систему передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае такого отключения.
Накануне CNN сообщал со ссылкой на источники, что в Белом доме обсуждают возможное влияние готовящихся новых санкций против Москвы на ситуацию вокруг Украины. В администрации президента Джо Байдена оценивают, насколько новые ограничения могут усилить эскалацию в Донбассе, которая усиливается с февраля текущего года.
Вашингтон и Киев обвиняют Россию в концентрации войск на восточной границе Украины. В Москве отрицают, что российские подразделения представляют угрозу соседним государствам, однако заявляют о готовности защитить русскоязычное население Донбасса вооруженной силой.
SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. К ней подключены около 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 странах мира.