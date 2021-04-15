Аксенов назвал «обычной историей» новые санкции США
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал новые санкции США в отношении крымских физических и юридических лиц, назвав ограничительные меры «обычной историей».
«Это обычная история, коллеги. Сегодня, наоборот, у меня вопрос к коллегам, которые еще не в санкционном списке, как вы его миновали? На какую разведку работаете... Я сейчас утрирую, конечно», — сказал Аксенов, призвав коллег не отвлекаться от работы. «Мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции», - добавил он.
Сегодня США ввели санкции, в частности, в отношении главы МВД Крыма Павла Каранду, министра имущества Крыма Ларисы Кулинич, а также руководителей крымских ФСБ и следственного комитета Леонида Михайлюка и Владимира Терентьева.
Санкции коснулись и компаний, которые были связаны с строительством Керченского моста: ограничения введены в отношении гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, компании «Ленпромтранспроект», а также в отношении АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск».