Аксенов назвал «обычной историей» новые санкции США

«Это обычная история, коллеги. Сегодня, наоборот, у меня вопрос к коллегам, которые еще не в санкционном списке, как вы его миновали? На какую разведку работаете... Я сейчас утрирую, конечно», — сказал Аксенов, призвав коллег не отвлекаться от работы. «Мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции», - добавил он.