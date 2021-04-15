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Аксенов назвал «обычной историей» новые санкции США

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал новые санкции США в отношении крымских физических и юридических лиц, назвав ограничительные меры «обычной историей».

«Это обычная история, коллеги. Сегодня, наоборот, у меня вопрос к коллегам, которые еще не в санкционном списке, как вы его миновали? На какую разведку работаете... Я сейчас утрирую, конечно», — сказал Аксенов, призвав коллег не отвлекаться от работы. «Мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции», - добавил он.

Сегодня США ввели санкции, в частности, в отношении главы МВД Крыма Павла Каранду, министра имущества Крыма Ларисы Кулинич, а также руководителей крымских ФСБ и следственного комитета Леонида Михайлюка и Владимира Терентьева.

Санкции коснулись и компаний, которые были связаны с строительством Керченского моста: ограничения введены в отношении гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, компании «Ленпромтранспроект», а также в отношении АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных