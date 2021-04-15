В Турции ответили на слова Лаврова о «подпитывании милитаристских настроений» Киева

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал «всем ответственным странам», включая Турцию, проанализировать ситуацию и «вечные воинствующие заявления киевского режима», а также предостерег их от «подпитывания» «милитаристских настроений» этой страны. Подобное заявление он сделал после того, как Киев договорился с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников.