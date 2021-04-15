В Турции ответили на слова Лаврова о «подпитывании милитаристских настроений» Киева
Турция не делает различий между странами и частными компаниями, которые хотят приобрести продукцию ее оборонной промышленности, приводит издание Türkiye слова источников, имена которых не раскрываются.
«Если Россия захочет купить вооружение, мы продадим его и ей», — заявили газете высокопоставленные дипломатические источники.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал «всем ответственным странам», включая Турцию, проанализировать ситуацию и «вечные воинствующие заявления киевского режима», а также предостерег их от «подпитывания» «милитаристских настроений» этой страны. Подобное заявление он сделал после того, как Киев договорился с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников.
Перед этим президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, в ходе которой выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма. Эрдоган также поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова.
Соглашение о покупке беспилотников Киев и Анкара заключили на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.