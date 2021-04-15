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В Турции ответили на слова Лаврова о «подпитывании милитаристских настроений» Киева

Ведомости

Турция не делает различий между странами и частными компаниями, которые хотят приобрести продукцию ее оборонной промышленности, приводит издание Türkiye слова источников, имена которых не раскрываются.

«Если Россия захочет купить вооружение, мы продадим его и ей», — заявили газете высокопоставленные дипломатические источники.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал «всем ответственным странам», включая Турцию, проанализировать ситуацию и «вечные воинствующие заявления киевского режима», а также предостерег их от «подпитывания» «милитаристских настроений» этой страны. Подобное заявление он сделал после того, как Киев договорился с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. 

Перед этим президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, в ходе которой выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма. Эрдоган также поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова. 

Соглашение о покупке беспилотников Киев и Анкара заключили на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Лавров обвинил Украину в ведении войны против собственного народа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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