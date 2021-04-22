Сенат Чехии предложил оставить в стране одного российского дипломата
Сенаторы Чехии высказались за расторжение договора с Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве и за высылку из страны всех российских дипломатов, кроме одного, сообщило Чешское телевидение.
Комитет Сената по иностранным делам рекомендовал правительству страны раскрыть всю информацию о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., которая не находится под грифом «секретно», или прекратить допуск россиян к строительству атомной электростанции или другой критической инфраструктуры.
Также большинство сенаторов поддержали резолюцию о признании взрыва в Врбетице актом терроризма против одного государства ЕС, следовательно, против всего ЕС. Правительству рекомендовали обсудить это в Совбезе ООН, в органах НАТО и ЕС и обратиться к членам ЕС за помощью и поддержкой.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представленную властями Чехии версию взрыва «маразматическим парадом».