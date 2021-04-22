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Курс рубля резко вырос на фоне заявления об отводе российских войск

Ведомости

Курс рубля по отношению к иностранным валютам резко вырос после заявления министра обороны Сергея Шойгу о начале отвода российских войск с Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации. Курс доллара снизился на 1 руб. 3 коп. по отношению к цене закрытия предыдущего дня торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 14:23 по мск доллар стоил 75,57 руб.  

Курс евро снизился на 1 руб. 9 коп. по отношению к вчерашнему закрытию торгов и на 14:25 европейская валюта торговалась по курсу 91,11 руб. 

Согласно приказу Шойгу, российские войска начнут отвод с южных и западных границ 23 апреля, они должны достичь места постоянной дислокации к 1 мая. 

«До первого мая 2021 г. вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — цитирует «Интерфакс» слова министра с совещания в Крыму.

Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.

В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.

Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.

Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.

Ранее по теме: Шойгу объявил о завершении внезапной проверки на юге и отводе войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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