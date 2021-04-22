Шойгу объявил о завершении внезапной проверки на юге и отводе войск
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу в ходе совещания в Крыму.
Помимо этого глава военного ведомства поручил «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».
В ходе поездки в Крым Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям, а также выслушал доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова о действиях войск в рамках учений.
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.
В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.
Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.
Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.