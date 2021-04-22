Шойгу прибыл в Крым на внезапную проверку войск

Полигон «Опук», расположенный в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи, позволяет отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны противника, производить высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, а также выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами и задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.