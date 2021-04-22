Шойгу прибыл в Крым на внезапную проверку войск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сегодня проходит основной этап межвидовых учений войск южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
В Крыму Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям, а также выслушал доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова о действиях войск в рамках учений.
«В практических действиях войск (сил) на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — рассказали в Минобороны.
Полигон «Опук», расположенный в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи, позволяет отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны противника, производить высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, а также выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами и задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
Ранее Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.
Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.