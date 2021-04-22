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Шойгу прибыл в Крым на внезапную проверку войск

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сегодня проходит основной этап межвидовых учений войск южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

В Крыму Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям, а также выслушал доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова о действиях войск в рамках учений.

«В практических действиях войск (сил) на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — рассказали в Минобороны.

Полигон «Опук», расположенный в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи, позволяет отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны противника, производить высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, а также выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами и задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Ранее Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря. Ограничения распространяются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.

Перед этим Минобороны сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.

Ранее по теме: Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных