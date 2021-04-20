Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM).
«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — сказано в документе.
Согласно координатам, которые указывает агентство, ограничения на полеты до высоты в 19 000 накладываются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.
Ранее Министерство обороны России сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.
Позже власти США выразили «глубокую озабоченность» из-за планов России блокировать иностранные военные корабли на некоторых участках Черного моря. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия несколько раз предпринимала агрессивные действия против украинских судов и мешала их доступу в украинские порты в Азовском море.