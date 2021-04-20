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Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Ведомости

Россия с 20 по 24 апреля запретила полеты над частью Крыма и Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM).

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — сказано в документе.

Согласно координатам, которые указывает агентство, ограничения на полеты до высоты в 19 000 накладываются на воздушное пространство от Севастополя до Феодосии, что прилегает к Южному берегу Крыма, и на часть международных вод Черного моря.

Ранее Министерство обороны России сообщило о запрете для иностранных военных судов проходить через воды страны в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. При этом Керченский пролив останется открытым.

Позже власти США выразили «глубокую озабоченность» из-за планов России блокировать иностранные военные корабли на некоторых участках Черного моря. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия несколько раз предпринимала агрессивные действия против украинских судов и мешала их доступу в украинские порты в Азовском море.

Ранее по теме: Госдеп назвал эскалацией запрет России на проход кораблей в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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