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Посол США в России прилетел в Вашингтон

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон для консультаций с администрацией США, сообщили «РИА Новости».

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Ранее МИД России рекомендовал Салливану вернуться в США для консультаций с Белым домом. Посол России в США Анатолий Антонов приехал в Москву для консультаций 21 марта и сейчас находится в стране. Он был приглашен после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Также в интервью Байден заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в США.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничения введены, в частности, в отношении десяти российских дипломатов. В ответ МИД России признал персонами нон грата десять сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.

20 апреля американское издание Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента сообщило, что Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели». В Вашингтон назначенный еще президентом Дональдом Трампом дипломат отбывает для консультаций с членами новой президентской администрации, с которой не имел возможности встретиться после того, как согласился остаться на посту посла.

Ранее по теме: Посол США в Москве покинул Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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