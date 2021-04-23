Посол США в России прилетел в Вашингтон
Посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон для консультаций с администрацией США, сообщили «РИА Новости».
«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.
Ранее МИД России рекомендовал Салливану вернуться в США для консультаций с Белым домом. Посол России в США Анатолий Антонов приехал в Москву для консультаций 21 марта и сейчас находится в стране. Он был приглашен после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Также в интервью Байден заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в США.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничения введены, в частности, в отношении десяти российских дипломатов. В ответ МИД России признал персонами нон грата десять сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.
20 апреля американское издание Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента сообщило, что Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели». В Вашингтон назначенный еще президентом Дональдом Трампом дипломат отбывает для консультаций с членами новой президентской администрации, с которой не имел возможности встретиться после того, как согласился остаться на посту посла.