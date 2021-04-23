Посол США в России прилетел в Вашингтон

Ранее МИД России рекомендовал Салливану вернуться в США для консультаций с Белым домом. Посол России в США Анатолий Антонов приехал в Москву для консультаций 21 марта и сейчас находится в стране. Он был приглашен после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Также в интервью Байден заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в США.