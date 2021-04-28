Лавров заявил о скором появлении списка недружественных стран
МИД России скоро составит список недружественных стран, заявил глава министерства Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.
Правительству России предписано составить перечень недружественных государств, определить число физлиц, которым разрешено находиться в России и с которыми можно заключать договоры, и обеспечить контроль соблюдения трудовых прав увольняемых из иностранных посольств и консульств россиян. Указ вступил в силу с момента подписания.
15 апреля США ввели санкции в отношении России. Они предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина России и ЦБ. США также объявили о высылке десяти российских дипломатов. После этого решение выслать 18 сотрудников российской дипломатической миссии приняла Чехия. В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. После этого Чехия потребовала отъезда 63 сотрудников российского посольства.