Лавров заявил о скором появлении списка недружественных стран

15 апреля США ввели санкции в отношении России. Они предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина России и ЦБ. США также объявили о высылке десяти российских дипломатов. После этого решение выслать 18 сотрудников российской дипломатической миссии приняла Чехия. В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. После этого Чехия потребовала отъезда 63 сотрудников российского посольства.