В Кремле рассказали об ответе на санкции США против России
Ответ России на новые санкции США будет зависеть от решения президента Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Этот принцип является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — заявил Песков.
«Без ответа оставлю этот вопрос», — сказал Песков, комментируя заявление Белого дома, что Байден в разговоре с Путиным предупреждал о санкциях и предостерегал от ответа.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.