Советник Байдена назвал одну из возможных тем разговора с Путиным

«Он (Байден. — Ведомости) сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений [с Россией]. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе территориальную целостность Украины», — сказал Салливан.