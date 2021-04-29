Советник Байдена назвал одну из возможных тем разговора с Путиным
Президент США Джо Байден на будущей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию на Украине, заявил советник Байдена Джейк Салливан в интервью NBC News.
«Он (Байден. — Ведомости) сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений [с Россией]. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе территориальную целостность Украины», — сказал Салливан.
Он отметил, что в личном разговоре с Путиным Байден заявил, что США и другие партнеры будут защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соединенные штаты будут делать это через дипломатические каналы, добавил Салливан.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.