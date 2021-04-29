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Советник Байдена назвал одну из возможных тем разговора с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден на будущей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуацию на Украине, заявил советник Байдена Джейк Салливан в интервью NBC News.

«Он (Байден. — Ведомости) сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений [с Россией]. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе территориальную целостность Украины», — сказал Салливан.

Он отметил, что в личном разговоре с Путиным Байден заявил, что США и другие партнеры будут защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Соединенные штаты будут делать это через дипломатические каналы, добавил Салливан.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.

Ранее по теме: Путин и Байден могут обсудить на встрече информационную безопасность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных