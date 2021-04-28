Путин и Байден могут обсудить на встрече информационную безопасность

«Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов», – сказал Крутских (цитата по ТАСС).