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Путин и Байден могут обсудить на встрече информационную безопасность

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут обсудить информационную безопасность в ходе предстоящей встречи, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских.

«Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов», – сказал Крутских (цитата по ТАСС).

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.

Позже Байден подписал указ о введении новых санкций против России, а минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Объясняя введение санкций, Байден заявил, что некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США. Среди примеров такой деятельности он назвал кибератаки и попытки Москвы подорвать проведение демократических выборов в США.

Ранее по теме: В Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена может пройти летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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