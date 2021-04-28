Путин и Байден могут обсудить на встрече информационную безопасность
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут обсудить информационную безопасность в ходе предстоящей встречи, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских.
«Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов», – сказал Крутских (цитата по ТАСС).
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.
Позже Байден подписал указ о введении новых санкций против России, а минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Объясняя введение санкций, Байден заявил, что некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США. Среди примеров такой деятельности он назвал кибератаки и попытки Москвы подорвать проведение демократических выборов в США.