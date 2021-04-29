В Киргизии сообщили о первом погибшем после перестрелки с силами Таджикистана
Гражданин Киргизии, получивший ранение в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, умер. Об этом сообщили в минздраве страны, передает 24.kg.
По данным ведомства, на 18.00 по местному времени в Баткенскую областную больницу поступило еще пять пострадавших, из них один умерший. Еще один пострадавший поступил в ЦОВП Лейлека.
Всего МЧС Киргизии сообщало о примерно 20 пострадавших.
Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Его в обеих странах считают своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. Сообщается о стягивании военных подразделений к границе и первых перестрелках между ними.
Киргизские власти эвакуировали из зоны конфликта более 800 человек, в том числе женщин и детей. В частности, временно перемещены 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района страны.