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В Киргизии сообщили о первом погибшем после перестрелки с силами Таджикистана

Ведомости

Гражданин Киргизии, получивший ранение в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, умер. Об этом сообщили в минздраве страны, передает 24.kg.

По данным ведомства, на 18.00 по местному времени в Баткенскую областную больницу поступило еще пять пострадавших, из них один умерший. Еще один пострадавший поступил в ЦОВП Лейлека.

Всего МЧС Киргизии сообщало о примерно 20 пострадавших.

Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Его в обеих странах считают своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. Сообщается о стягивании военных подразделений к границе и первых перестрелках между ними.

Киргизские власти эвакуировали из зоны конфликта более 800 человек, в том числе женщин и детей. В частности, временно перемещены 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района страны.

Ранее по теме: В Киргизии заявили о начале перестрелки на границе с Таджикистаном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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