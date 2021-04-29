В Киргизии сообщили о первом погибшем после перестрелки с силами Таджикистана

Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Его в обеих странах считают своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. Сообщается о стягивании военных подразделений к границе и первых перестрелках между ними.