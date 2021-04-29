В Киргизии заявили о начале перестрелки на границе с Таджикистаном

«В данный момент в областную больницу Баткенской области поступило семь раненых, двое из них — в тяжелом состоянии <...> По данным МЧС, гражданские лица эвакуированы, с места перестрелки ожидается прибытие еще около 15 пострадавших», — сообщили в ведомстве.