В Киргизии заявили о начале перестрелки на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана началось вооруженное столкновение между подразделениями двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности.
«В местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия) ситуация обострилась. Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — говорится в сообщении погранслужбы.
По данным МЧС Киргизии, в ходе конфликта пострадали более 20 человек.
«В данный момент в областную больницу Баткенской области поступило семь раненых, двое из них — в тяжелом состоянии <...> По данным МЧС, гражданские лица эвакуированы, с места перестрелки ожидается прибытие еще около 15 пострадавших», — сообщили в ведомстве.
28 апреля между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». Его в обеих странах считают своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор.