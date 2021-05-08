Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане
Россия работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане, а также оказывает поддержку вооруженным силам страны, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.
«В Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных Сил, мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась», — сказал Путин.
Президент России добавил, что Москва продолжит оказывать поддержку Таджикистану в вопросах безопасности с учетом обстановки в Афганистане.
«Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Знаю, что вас эта ситуация очень волнует, это само собой разумеется, обоснованная озабоченность... Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас», — отметил Путин.
Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».
Ранее сегодня в столице Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 25 человек.