Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

«В Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных Сил, мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась», — сказал Путин.