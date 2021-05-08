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Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Ведомости

Россия работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане, а также оказывает поддержку вооруженным силам страны, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.

«В Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных Сил, мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась», — сказал Путин.

Президент России добавил, что Москва продолжит оказывать поддержку Таджикистану в вопросах безопасности с учетом обстановки в Афганистане.

«Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Знаю, что вас эта ситуация очень волнует, это само собой разумеется, обоснованная озабоченность... Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас», — отметил Путин.

Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».

Ранее сегодня в столице Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 25 человек.

Ранее по теме: В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 25 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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