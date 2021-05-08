В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в афганской столице Кабул, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Афганистана.
«Министерство внутренних дел подтверждает гибель 25 человек, ранения в результате взрыва возле школы на западе Кабула получили 52 человека», — указано в сообщении.
Interior Ministry confirms death of 25 people, wounding of 52 others in blast near school in west #Kabul.— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 8, 2021
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Телеканал отмечает, что движение «Талибан» (запрещено в России) осудило данное нападение.
30 апреля на востоке Афганистана также произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о гибели не менее 30 человек и ранении более 60.
Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».