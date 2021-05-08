В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 25 человек

Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».