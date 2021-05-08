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В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 25 человек

Ведомости

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в афганской столице Кабул, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Афганистана.

«Министерство внутренних дел подтверждает гибель 25 человек, ранения в результате взрыва возле школы на западе Кабула получили 52 человека», — указано в сообщении.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Телеканал отмечает, что движение «Талибан» (запрещено в России) осудило данное нападение.

30 апреля на востоке Афганистана также произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о гибели не менее 30 человек и ранении более 60.

Усугубление ситуации с безопасностью в Афганистане происходит на фоне того, как США объявили о выводе своих регулярных войск с территории страны. Как ранее заявил президент США Джо Байден, американские военные, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».

Ранее по теме: США начали вывод войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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