Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией
Страны — члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — цитирует ТАСС Борреля.
По словам Борреля, необходимо дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будут обсуждаться отношения с Россией. «Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией», — добавил он, отметив, что пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с его страной, обвинившей Россию в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 г. Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. Россия причастность к инциденту отрицает.
Позднее Болгария объявила о высылке российского дипломата после того, как 28 апреля прокуратура этой страны заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г.