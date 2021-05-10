Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с его страной, обвинившей Россию в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 г. Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. Россия причастность к инциденту отрицает.