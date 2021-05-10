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Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией

Ведомости

Страны — члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — цитирует ТАСС Борреля.

По словам Борреля, необходимо дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будут обсуждаться отношения с Россией. «Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией», — добавил он, отметив, что пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с его страной, обвинившей Россию в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 г. Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. Россия причастность к инциденту отрицает.

Позднее Болгария объявила о высылке российского дипломата после того, как 28 апреля прокуратура этой страны заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных