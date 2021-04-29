Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Объявленный Болгарией персоной нон грата дипломат покинет страну до 5 мая

Ведомости

Российский дипломат, объявленный МИД Болгарии персоной нон грата, покинет страну до 5 мая, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Сегодня российское посольство получило дипломатическую ноту об объявлении одного из наших дипломатов — помощника военного атташе, который, к слову, приехал на работу в Софию лишь три месяца назад, персоной нон грата, он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая», — сказала Митрофанова.

В МИД Болгарии также заявили о планах объявить еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросить правоохранительные органы России оказать полное содействие в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие Болгарии в расследовании взрывов на оружейных заводах, если получит официальный запрос.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. ранее обвинения в адрес России выдвинули чешские власти.

Ранее по теме: МИД заявил о готовности помочь Болгарии с расследованием взрывов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных