Объявленный Болгарией персоной нон грата дипломат покинет страну до 5 мая
Российский дипломат, объявленный МИД Болгарии персоной нон грата, покинет страну до 5 мая, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
«Сегодня российское посольство получило дипломатическую ноту об объявлении одного из наших дипломатов — помощника военного атташе, который, к слову, приехал на работу в Софию лишь три месяца назад, персоной нон грата, он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая», — сказала Митрофанова.
В МИД Болгарии также заявили о планах объявить еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросить правоохранительные органы России оказать полное содействие в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие Болгарии в расследовании взрывов на оружейных заводах, если получит официальный запрос.
28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. ранее обвинения в адрес России выдвинули чешские власти.