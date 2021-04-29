МИД заявил о готовности помочь Болгарии с расследованием взрывов
Россия готова оказать содействие Болгарии в расследовании взрывов на оружейных заводах в стране, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.
«В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам они рассмотрят его в установленном порядке согласно действующим двусторонним соглашениям», — сказала Захарова в ответ на вопрос, готова ли Россия оказать помощь Болгарии в расследовании взрывов.
Ранее сегодня министерство иностранных дел Болгарии призвало российские правоохранительные органы оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.
28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. Россию обвинили уже чешские власти.
В Кремле 29 апреля охарактеризовали обвинения Софии в адрес россиян неприемлемыми, безосновательными и бездоказательными: по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, действия Болгарии не останутся без реакции со стороны Москвы.