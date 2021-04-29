МИД заявил о готовности помочь Болгарии с расследованием взрывов

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. Россию обвинили уже чешские власти.