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МИД заявил о готовности помочь Болгарии с расследованием взрывов

Ведомости

Россия готова оказать содействие Болгарии в расследовании взрывов на оружейных заводах в стране, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

«В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам они рассмотрят его в установленном порядке согласно действующим двусторонним соглашениям», — сказала Захарова в ответ на вопрос, готова ли Россия оказать помощь Болгарии в расследовании взрывов.

Ранее сегодня министерство иностранных дел Болгарии призвало российские правоохранительные органы оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Оно также хранилось на складах в чешской деревне Врбетице, в причастности ко взрыву на которых в 2014 г. Россию обвинили уже чешские власти.

В Кремле 29 апреля охарактеризовали обвинения Софии в адрес россиян неприемлемыми, безосновательными и бездоказательными: по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, действия Болгарии не останутся без реакции со стороны Москвы.

Ранее по теме: В Кремле ответили на обвинения Болгарии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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