В Кремле ответили на обвинения Болгарии

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице.