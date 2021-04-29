В Кремле ответили на обвинения Болгарии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Болгарии в адрес россиян в организации взрывов на оружейных заводах страны неприемлемыми, безосновательными и бездоказательными, заявления Софии без реакции не останутся. Об этом он сказал журналистам.
«Во-первых ответные меры, естественно, есть. Россия реагирует, Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, какие именно меры будет принимать Россия, представитель Кремля сказал: «нет, я не хотел бы ничего конкретизировать. Не вижу в этом смысла».
28 апреля прокуратура Болгарии заявила о подозрении в отношении шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г. По словам официального представителя главного прокурора республики Сийки Милевой, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице.
Незадолго до этого Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.