Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонних экономических санкций в мире. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – сказал Мишустин, отметив, что это важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.
Премьер подчеркнул, что ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии коронавируса. Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах и считает необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности организации для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы, заявил Мишустин.
Гутерреш прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем президент отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.