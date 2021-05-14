Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям

Гутерреш прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем президент отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.