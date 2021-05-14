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Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем призвал организацию предпринять конкретные меры по отказу от односторонних экономических санкций в мире. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», – сказал Мишустин, отметив, что это важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.

Премьер подчеркнул, что ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии коронавируса. Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в мировых делах и считает необходимым в полной мере использовать потенциал и возможности организации для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы, заявил Мишустин.

Гутерреш прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а 13 мая – с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с Гутеррешем президент отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах.

Ранее по теме: Путин в разговоре с Гутерришем выступил за увеличение роли ООН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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