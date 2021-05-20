Песков ответил на вопрос о решении Москвы по встрече Путина с Байденом
Президент России Владимир Путин примет решение о встрече с президентом США Джо Байденом в том числе по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение», — сказал Песков в ответ на вопрос, приняла ли Москва решение по саммиту России и США (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Лавров назвал конструктивным разговор с Блинкеном. По его словам, в отношениях России и США очень много «завалов», и «разгребать» их непросто. Лавров отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать.
7 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
Позже Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.