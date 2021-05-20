Песков ответил на вопрос о решении Москвы по встрече Путина с Байденом

Ранее сегодня Лавров назвал конструктивным разговор с Блинкеном. По его словам, в отношениях России и США очень много «завалов», и «разгребать» их непросто. Лавров отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать.