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В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

Ведомости

В Белоруссии создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом европейского лоукостера Ryanair, который накануне внепланово посадили в Минске после сообщения о минировании, а летевший этим рейсом экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич снят с рейса и задержан. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусский Минтранс.

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — рассказали в Минтрансе страны. Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании.

Самолет, на котором летел Протасевич, 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но, по данным Минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. В небо был поднят белорусский МиГ-29 для сопровождения борта. «БелТА» сообщила, что команду принять лайнер в Минске отдал президент страны Александр Лукашенко.

По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, где Протасевича и задержали. Белорусские власти внесли его в список причастных к террористической деятельности и требовали Польшу выдать экс-главреда Nexta, освещавшего массовые протесты в стране летом-осенью 2020 г. Генпрокуратура возбудила против Протасевича уголовное дело о разжигании вражды и организации массовых беспорядков.

В связи с задержанием Протасевича латвийская AirBaltic уже отказалась от полетов над Белоруссией. МИД Франции назвал закрытие воздушного пространства Белоруссии одной из возможных санкционных мер Евросоюза, а посадку самолета Ryanair назвал «актом государственного пиратства».

Ранее по теме: Оппозиционный блогер задержан в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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