В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair

По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, где Протасевича и задержали. Белорусские власти внесли его в список причастных к террористической деятельности и требовали Польшу выдать экс-главреда Nexta, освещавшего массовые протесты в стране летом-осенью 2020 г. Генпрокуратура возбудила против Протасевича уголовное дело о разжигании вражды и организации массовых беспорядков.