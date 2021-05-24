В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ryanair
В Белоруссии создана комиссия по расследованию инцидента с самолетом европейского лоукостера Ryanair, который накануне внепланово посадили в Минске после сообщения о минировании, а летевший этим рейсом экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич снят с рейса и задержан. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусский Минтранс.
«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — рассказали в Минтрансе страны. Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании.
Самолет, на котором летел Протасевич, 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но, по данным Минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. В небо был поднят белорусский МиГ-29 для сопровождения борта. «БелТА» сообщила, что команду принять лайнер в Минске отдал президент страны Александр Лукашенко.
По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, где Протасевича и задержали. Белорусские власти внесли его в список причастных к террористической деятельности и требовали Польшу выдать экс-главреда Nexta, освещавшего массовые протесты в стране летом-осенью 2020 г. Генпрокуратура возбудила против Протасевича уголовное дело о разжигании вражды и организации массовых беспорядков.
В связи с задержанием Протасевича латвийская AirBaltic уже отказалась от полетов над Белоруссией. МИД Франции назвал закрытие воздушного пространства Белоруссии одной из возможных санкционных мер Евросоюза, а посадку самолета Ryanair назвал «актом государственного пиратства».