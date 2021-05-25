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Лидеры страны ЕС поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией

Ведомости

Лидеры стран Евросоюза попросили главу европейской дипломатии Жозефа Борреля и Еврокомиссию сделать доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией, говорится в заявлении, принятом на саммите лидеров ЕС.

«Лидеры попросили высокого представителя и комиссию представить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией <…> в преддверии заседания Европейского совета в июне 2021 года», — говорится в документе.

В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.

Также лидеры ЕС «осудили незаконную, провокационную и подрывную деятельность России против ЕС, его государств-членов и других». Евросоюз выразил солидарность с Чехией и поддержал ее ответные меры.

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице, в результате которых погибли два человека.

19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.

Ранее по теме: У России два недруга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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