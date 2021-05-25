Лидеры страны ЕС поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице, в результате которых погибли два человека.