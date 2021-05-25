Лидеры страны ЕС поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией
Лидеры стран Евросоюза попросили главу европейской дипломатии Жозефа Борреля и Еврокомиссию сделать доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией, говорится в заявлении, принятом на саммите лидеров ЕС.
«Лидеры попросили высокого представителя и комиссию представить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией <…> в преддверии заседания Европейского совета в июне 2021 года», — говорится в документе.
В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.
Также лидеры ЕС «осудили незаконную, провокационную и подрывную деятельность России против ЕС, его государств-членов и других». Евросоюз выразил солидарность с Чехией и поддержал ее ответные меры.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице, в результате которых погибли два человека.
19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.