Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами. Владимир Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации», — говорится в сообщении белорусского МИД.
Помимо этого, Лавров и Макей обсудили вопросы двусторонних отношений и согласовали график контактов на ближайшее время.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.