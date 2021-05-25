Песков ответил на обвинения в причастности России к инциденту с самолетом Ryanair
Обвинения в причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске являются русофобской одержимостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва не согласна с такими обвинениями, но понимает, что это тот случай, «когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить». «Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», — подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа» после инцидента с самолетом Ryanair. По мнению Рааба, инцидент не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, Россиянка София Сапега. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. От полетов над страной уже отказались французская авиакомпания AirFrance, финская Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие.