Песков ответил на обвинения в причастности России к инциденту с самолетом Ryanair

«Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва не согласна с такими обвинениями, но понимает, что это тот случай, «когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить». «Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», — подчеркнул Песков.