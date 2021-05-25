CNN узнал о дате встречи Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом 15-16 июня в Женеве, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. До этого сообщалось, что встреча может пройти в «ближайшие две недели».
Собеседники телеканала сообщают, что встреча с Путиным в Женеве будет завершающей в первом международном турне Байдена. По их словам, сейчас Белый дом и Кремль близки к заключению договоренности касательно проведения саммита. Для этого в Женеву ездил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который встретится со своим российским коллегой. Детали встречи Байдена и Путина обговариваются.
Представитель Белого дома отказался комментировать телеканалу окончательное название города-организатора и дату до тех пор, пока не будут уточнены все детали. В Кремле ранее также воздержались от уточнения места и времени встречи, назвав лишь вероятную тему для обсуждения двумя лидерами. Ей может стать вопрос стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Накануне швейцарская газета Тages-Аnzeiger со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден встретятся в Женеве в ближайшие две недели, в июне. Об этом якобы на прошлой неделе заявили министры иностранных дел двух стран на своей встрече в Исландии. Информацию о том, что местом встречи двух глав государств станет именно Женева, подтвердил на своей странице в Twitter корреспондент американской телекомпании NBC Джефф Беннетт.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Вскоре он подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение о встрече. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России. 22 мая США ввели санкции против российских компаний и судов из-за «Северного потока — 2».