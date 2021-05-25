Песков назвал одну из тем возможных переговоров Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, если их встреча состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что Кремль сообщит о своем решении по поводу возможной встречи лидеров в ближайшее время. Пресс-секретарь российского президента не уточнил, когда будет обнародовано соответствующее сообщение, отметив, что оно будет опубликовано на сайте Кремля.
Ранее Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Байден хотел бы обсудить с Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Советник американского лидера Джейк Салливан сообщал, что президенты могут обсудить также ситуацию на Украине.
В марте Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». Позже Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.