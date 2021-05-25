Песков назвал одну из тем возможных переговоров Путина и Байдена

«Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что Кремль сообщит о своем решении по поводу возможной встречи лидеров в ближайшее время. Пресс-секретарь российского президента не уточнил, когда будет обнародовано соответствующее сообщение, отметив, что оно будет опубликовано на сайте Кремля.