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Песков назвал одну из тем возможных переговоров Путина и Байдена

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, если их встреча состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что Кремль сообщит о своем решении по поводу возможной встречи лидеров в ближайшее время. Пресс-секретарь российского президента не уточнил, когда будет обнародовано соответствующее сообщение, отметив, что оно будет опубликовано на сайте Кремля.

Ранее Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Байден хотел бы обсудить с Путиным стабилизацию двусторонних отношений. Советник американского лидера Джейк Салливан сообщал, что президенты могут обсудить также ситуацию на Украине.

В марте Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». Позже Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

Ранее по теме: СМИ назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных